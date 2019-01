Salvataggio Alitalia, Delta e Air France-KLM soci industriali col 40% del capitale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per la ricerca di un partner industriale nel progetto di salvataggio della compagnia aerea italiana.Sebbene più che di novità sembrerebbe trattarsi, per la verità, di una. Per non parlare del legame che, tra alti e bassi, ha sempre unito la nostra ex compagnia di bandiera con i cugini d'oltralpe eIndiscrezioni autorevoli che parlano diche si era appositamente recata negli Stati Uniti.(che è la seconda compagnia aerea più grande del monE' già dall'agosto scorso c'era stato, una nuova struttura vendite comune allo scopo di semplificare l'organizzazione commerciale nel nostro Paese. Il Gruppo franco-olandese rappresentacon l'obiettivo di offrire una voce univoca alle agenzie di viaggi e ai clienti corporate.L'accordo dell'estate 2018 aveva intantoLa joint venture nord atlantica infatti, secondo alcune indiscrezioni,. Ma, in ogni caso, per i prossimi 3 anni la cooperazione tra le tre diverse compagnie aeree avrebbe continuato a essere totale.Ora tutto starebbe di nuovo per cambiare.