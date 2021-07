Salute&Welfare, Generali: piano di investimento di oltre 500 milioni di euro nel prossimo triennio

Martedì 20 Luglio 2021, 12:00

(Teleborsa) - La Salute è oggi al primo posto per l'80% degli italiani ed è tra gli obiettivi prioritari del PNRR. Salute e welfare per famiglie, imprese e Paese sono centrali nella strategia di Generali del prossimo triennio che si focalizzerà su tre linee di sviluppo: più prevenzione e educazione per stili di vita sani, più accessibilità e supporto alle cure, active ageing e assistenza per la non auto sufficienza. Con il nuovo modello Health&Welfare, presentato oggi, Generali intende rendere salute e benessere alla portata di tutti e vivere sempre al meglio.

Generali ha annunciato, infatti, un piano di investimento di oltre 500 milioni di euro nel prossimo triennio e un nuovo modello integrato e innovativo di soluzioni pensate per la salute delle famiglie e il benessere dei lavoratori. A consolidare l'approccio olistico del modello di Generali Italia nuove soluzioni concrete e innovative: la nuova offerta Immagina Adesso Salute&Benessere, un unico interlocutore per la salute delle famiglie; la nascita della joint venture Generali Welion-CDP Venture Capital, Convivit, per un nuovo concept abitativo su modello internazionale di Senior Living dedicato agli over 65 autosufficienti; l'istituzione del Fondo di Private Equity per l'erogazione delle cure con elevati standard qualitativi; il life coach digitale Benefit per la promozione di stili di vita sani dedicato alle imprese, da Generali Welion e Generali Vitality; robotica e intelligenza artificiale per prevenzione e riabilitazione con Movendo Technology.

Marco Sesana, Country Manager & CEO Generali Italia e Global Business Lines, ha dichiarato: "Il nostro futuro è nella Salute: questa è una delle lezioni del Covid. Prevenzione, stili di vita sani e attivi, le migliori cure devono essere accessibili e alla portata di tutti. Con l'esperienza, la forza innovativa e una visione internazionale, siamo pronti oggi ad aiutare famiglie e imprese a guardare con rinnovato slancio ed ottimismo al domani, attraverso soluzioni nuove, concrete e innovative per salute e benessere. I 20 miliardi di euro del PNRR segnano un punto di discontinuità: come Generali Italia abbiamo deciso di catalizzare e supportare gli sforzi del Paese ed essere vicini alle persone con un investimento di oltre 500 milioni di euro nei prossimi tre anni, sviluppando un modello unico, completo e tecnologico per un impatto sociale positivo sul Paese".