Salute, intesa Stato-Regioni per cure domiciliari

Martedì 17 Agosto 2021, 10:15







(Teleborsa) - Il Ministro della salute Roberto Speranza commenta con soddisfazione l'intesa raggiunta fra Stato e Regioni per l'estensione del sistema di autorizzazione/accreditamento alle cure domiciliari. "Si compie un passo fondamentale per costruire la sanità di domani", afferma il titolare della Salute, ricordando che il PNRR investe 4 miliardi nelle cure domiciliari.



Un sistema - ricorda - che "fissa requisiti elevati ed omogenei per tutti i soggetti che erogano tali servizi e garantirà cure con standard avanzati e della medesima qualità su tutto il territorio nazionale".



"Saremo in grado di curare meglio le persone, evitando il ricorso all'ospedale quando non è necessario e utilizzando al meglio le risorse", sottolinea Speranza.