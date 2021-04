28 Aprile 2021

(Teleborsa) - Produrre elettrodi stampati come si fa con i disegni sulle t-shirt. Ottimizzando le fasi di assemblaggio e di accoppiamento di strati nanodimensionati su elettrodi stampati, Enea ha brevettato un processo innovativo per produrre in modo economico e su larga scala sensori di precisione utilizzati nelle "striscette" per misurare il glucosio nel sangue nei diabetici, ma anche nei dispositivi antitaccheggio o per misurare la concentrazione degli inquinanti nell'acqua o nella frutta. Il processo brevettato – fa sapere Enea in una nota – serve a produrre sistemi ibridi, cioè formati da nanoparticelle elettrochimicamente attive ed elettrodi stampati, combinando l'alto grado di innovazione delle nanotecnologie con la flessibilità di supporti conduttori.

"Gli elettrodi stampati – spiega il ricercatore Enea Walter Vastarella – sono sonde di pochi centimetri di lunghezza che vengono prodotti usando degli inchiostri specifici adattati all'esigenza scientifica, in pratica con le stesse tecniche con cui si stampano, ad esempio, i disegni sulle t-shirt. In questo modo siamo riusciti a semplificare una delle fasi di produzione del sensore tanto da renderne più economica e semplice la stampa, soprattutto in presenza di grandi numeri, e mantenendo la possibilità di variare la superficie degli elettrodi a seconda delle esigenze di produzione".