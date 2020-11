(Teleborsa) - "Gli eventi degli ultimi anni ci hanno insegnato che la salvaguardia dell'ambiente non può avvenire a scapito del benessere sociale ed il benessere sociale non può essere perseguito in modo sostenibile in un'ambiente degradato: le risposte dei regolatori alla pandemia dovranno accelerare gli stimoli che integrano obiettivi ambientali e sociali".

Lo ha detto Corrado Gaudenzi, Head Long Term Sustainable Strategies di Eurizon Capital Sgr, nell'ambito del Salone SRI che si sta tenendo oggi, intervenuto alla conferenza Social risks return to the fore amid Covid-19 sottolineando che "le strategie di investimento del prossimo decennio non possono prescindere dall'analisi di come le aziende si posizionano all'interno di questa prospettiva".



