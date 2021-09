Salone Risparmio, Perissinotto (Intesa): "Ruolo Istituzioni cruciale per risparmiatori consapevoli"

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 15 Settembre 2021, 15:45







(Teleborsa) - "La propensione al risparmio è raddoppiata. Nel 2021 è arrivata al 16%. Lo ha ricordato Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon (Intesa Sanpaolo), nel suo intervento alla conferenza di Assogestioni "Da risparmiatore a investitore sostenibile" nell'ambito del Salone del Risparmio.



"È importante capire - ha spiegato il manager - che il valore del tempo è il più grande alleato per l'investitore, per andare in questa direzione bisogna agire su tre fronti. Un fronte è quello della produzione che deve studiare soluzioni d'investimento coerenti con il contesto e le esigenze. Secondo fronte è quello della distribuzione, che deve lavorare con il risparmiatore sulla pianificazione di medio-lungo periodo e il terzo fronte è quello delle istituzioni il cui intervento è importante per creare le condizioni che possano aiutarci a trasformare il risparmiatore italiano in investitore consapevole."