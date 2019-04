© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Investimenti e sostenibilità: un binomio ormai imprescindibile al centro del dibattito alin corso al Mico di Milano in questi giorni.L'evento si è aperto stamattina con il discorso di inaugurazione del, il quale ha affermato che lasi è andata progressivamente imponendo in ambito finanziario, tanto che oggiè concentrata sui cosiddetti"Coniugare finanza, crescita e sostenibilità - ha sottolineato il Ministro - vuol direche garantisca lae favorisca lo".Una posizione condivisa anche dal, il quale ha sottolineato checon un impatto analogo alla disruption tecnologica"."Lo sviluppo del risparmio - ha detto nella sua relazione di apertura - deve essere letto sempre più nella sua dimensione qualitativa e culturale". Corcos ha poi ammesso chesulle tematiche(Environmental, social and governance ) conIl Presidente di Assogestioni ha parlato anche della(piani individuali di risparmio), affermando che èche ha imposto molti vincoli ai fondi aperti di nuova costituzione, ripristinando la differenziazione fra fondi aperti e fondi chiusi, questi ultimi più adatti ad investire su un arco temporale più lungo.dalle famiglie e portato il patrimonio gestito a 17,4 miliardi, in aumento del 10% rispetto al 2017. Corcos ha notato che sebbene vi sia stato un rallentamento rispetto agli 11 miliardi del 2017, l'incidenza sulla raccolta complessiva è salita dal 10 al 40% in quanto complessivamente il risparmio gestito ha raccolto l'anno scorso circa 10 miliardi.