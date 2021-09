Salone Risparmio al via a Milano: la tre giorni dell'industria su investimenti e sostenibilità

Mercoledì 15 Settembre 2021, 10:15

(Teleborsa) - Prende il via stamattina al MiCo di Milano l'11^ edizione del Salone del Risparmio, il consueto evento annuale organizzato da Assogestioni per i professionisti del risparmio gestito, che torna in presenza dopo la pausa dello scorso anno. L'evento, che si chiuderà venerdì 17 settembre, è incentrato sul tema "Da risparmiatore a investitore: la liquidità per costruire nuovi mondi".

Il ritorno in presenza registra una grandissima adesione: 170 i marchi presenti, 115 le conferenze, oltre 350 i relatori nazionali e internazionali confermati e più di 12mila gli iscritti. All'edizione in presenza è affiancata anche la versione online sulla piattaforma di broadcasting FR|Vision. Tanti i protagonisti attesi, tra cui i ministri Elena Bonetti e Roberto Cingolani.

A inaugurare l'11°edizione mercoledì 15 settembre sarà il Presidente di Assogestioni Tommaso Corcos, alla conferenza plenaria dal titolo "La liquidità per costruire nuovi mondi". Seguiranno gli interventi di Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro, e di Frédéric Laloux, uno dei massimi esperti mondiali di organizzazione aziendale.

Nella prima giornata atteso anche il 2° Rapporto Censis-Assogestioni sulle scelte di investimento degli italiani, all'interno della conferenza intitolata "Da risparmiatore a investitore sostenibile". Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni, e Giorgio De Rita, Segretario Generale Censis, presenteranno dati inediti per approfondire il rapporto tra gli italiani e il risparmio e per analizzare quanto gli strumenti di investimento improntati alla sostenibilità incidano sulle scelte finanziarie degli italiani, mentre chiuderà la sessione Paolo Ciocca, Commissario Consob.



Giovedì 16 settembre è prevista la conferenza "Smart working, da necessità a scelta di inclusione" con l'intervento della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti. Durante l'incontro verranno presentati da Mariano Corso, Docente di Leadership & Innovation del Politecnico di Milano, gli esiti di una ricerca che Assogestioni ha affidato all'ateneo proprio su questo tema.



Venerdì 17 settembre la conferenza di chiusura su "Visioni sostenibili. Strategie per l'ambiente e la società", con l'intervento istituzionale del Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani.