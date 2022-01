Salone del Risparmio dal 10 al 12 maggio: focus su persone e digitalizzazione

(Teleborsa) - Il Salone del Risparmio si terrà dal 10 al 12 maggio 2022. Lo annuncia Assogestioni, che ogni anno organizza l'evento dedicato al risparmio gestito e all'approfondimento delle tematiche chiave del settore.

La dodicesima edizione si intitolerà "Umano, responsabile, digitale. Lo sviluppo economico e sociale del prossimo decennio", a conferma che l'Associazione vuole puntare i riflettori sul fattore umano, primo motore della creazione di valore e della crescita sociale. "Un modo per interpretare la sostenibilità nel suo senso più pieno - si sottolinea - e mettere al centro del dibattito le persone, i professionisti, la loro capacità di creare, interpretare e adeguarsi ai processi di cambiamento guidati dall'innovazione e dalla digitalizzazione".

Sono già in programma più di 100 appuntamenti e diverse iniziative, tra le quali la sesta edizione de "Il tuo capitale umano", un programma di educazione e formazione professionale promosso da Assogestioni, che punta ad avvicinare i giovani a una carriera nel campo del risparmio gestito.

Il Salone si terrà a Milano, ma anche quest'anno è prevista una forma ibrida, in presenza e a distanza, per poter garantire la partecipazione di un pubblico ancora più ampio.

L'edizione dello scorso anno ha potuto contare sulla presenza di oltre 160 marchi e sulla partecipazione di 11.000 visitatori unici, che hanno generato oltre 17.000 visite in tre giorni. La formula ibrida ha consentito di incrementare la partecipazione dall'estero (salita dal 3% al 7%). Le 110 conferenze in programma hanno coinvolto più di 400 relatori e sono state trasmesse in diretta streaming per un totale di oltre 250 ore permettendo di offrire più di 50 ore di formazione professionale.