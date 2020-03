Salone del Mobile slitta al 2021? Decisione in serata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsarà senza dubbio ricordato comedi eventi, piccoli e grandi, a ogni latitudine, con tutte le conseguenze economiche che tali rinvii comportano. Un elenco che ogni giorno, purtroppo, si: dopoanche ilsi appresta a saltare questa edizione per dare appuntamento alSecondoche si fanno semprela fiera dedicata al mondo dell'arredo e del design, va versoanche se sul tavolo resta l'ipotesi - molto remota - diQuellaè una decisione che non avrebbero voluto prendereil Presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, e il Presidente del Salone, Claudio Luti, come avevano dichiarato in occasione della conferenza stampa del 26 febbraio quando, annunciarono il rinvio di due mesi dell'appuntamento fieristico, dalOggi invece isono chiamati a prendere unasull'evento, che è attesa in serata. Con lo slittamento al 2021 salterebbero anche lepreviste per quest'anno.Inutile sottolineare cosa significherebbe l'annullamento da un punto di vista: l'evento genera, infatti, un indotto importante sull'economia complessiva della città di(circamilioni di euro tra ricettività, commercio e trasporti) e(circa 1,3 miliardi).