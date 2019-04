Salini Impregilo rileva la Cossi Costruzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Salini Impregilo acquisisce lain una operazione finalizzata a consolidare e sviluppare il patrimonio di competenze del settore del tunneling, con particolare riferimento al mercato svizzero.Il Gruppo guidato da Pietro Salini, presente in quasi 50 paesi, ha rilevato la partecipazione di maggioranza di Cossi Costruzioni da Società Italiana per Condotte d'Acqua, oggi in Amministrazione Straordinaria., che tuttavia manterrà all'interno della sua compagine azionaria la famiglia Cossi e Banca Popolare di Sondrio, ognuna delle quali impegnata a detenere il 18,25% delle azioni.L'operazione prevede la ricapitalizzazione della Società da parte delle Banche tramite rinuncia alla maggior parte dei propri crediti, per un valore di € 24 milioni, a cui si aggiunge un prestito di € 12 milioni da parte del Gruppo Salini Impregilo per mettere in sicurezza le operazioni correnti e finanziare temporaneamente il capitale circolante netto.Positivo il titolo Salini Impregilo a Piazza Affari: +1,45%.