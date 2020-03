Salini Impregilo, ricavi a 5,3 miliardi in linea con aspettative

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I Ricavi, relativi al 2019, di Salini Impregilo sono pari a 5.331,2 milioni rispetto ai ricavi del 2018 pari a 5.414,4 milioni. I principali contributi alla formazione dei ricavi del periodo - spiega la società in una nota - "sono riferibili ad alcuni grandi progetti tra cui, in particolare, quelli del Gruppo Lane, i lavori dell'Alta Velocità/Alta Capacità ferroviaria relativa alla linea Milano – Genova, le commesse attive in Etiopia, i lavori in Arabia Saudita tra cui la progettazione e la costruzione della nuova linea della metropolitana di Ryiadh, nonché il progetto di realizzazione della diga di ROGUN in Tagikistan".L'Ebitda è pari a 422,6 milioni (423,4 milioni), mentre l'si attesta a 183,9 milioni (222,2 milioni).Il, in aumento rispetto al periodo di confronto, si attesta a 91,6 milioni (128,9 milioni).si attesta a 2.270,1 milioni in diminuzione di circa 150,4 milioni rispetto al 31 dicembre 2018. Considerando l'effetto del debito Beyond S.r.l. pari a 85,1 milioni, l'indebitamento lordo si assesterebbe a 2,19 miliardi con un miglioramento pari a 235,5 milioni.: 0,030 euro per azione ordinaria e 0,26 per azione di risparmio.. Nel 2020, il Gruppo prevede di realizzare un book to bill di 1,1x, crescita dei Ricavi high-single-digit ed unEBITDA margin nel range di 7% - 7,5%. Tali previsioni riflettono l'attuale perimetro di business del Gruppo;ulteriori aggiornamenti verranno forniti durante la presentazione del Piano Industriale.Le previsioni inoltre - spiega Salini Impregilo - "non includono gli impatti che gli sviluppi in corso del virus Covid-19 possano avere sulledinamiche di business. Il Gruppo, nel rispetto delle misure governative e dando massima tutela alla salute deglistakeholder, si è impegnato a garantire ove possibile la continuità operativa dei cantieri in Italia e all'estero".