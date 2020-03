Salini Impregilo, ponte Genova: lavori per prossime operazioni sollevamento impalcato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -L'attività prevede il completamento dei lavori propedeutici per la realizzazione delle aree dove dovranno muoversi i grandi semoventi che sposteranno l'impalcato, e sulla preparazione delle lavorazioni per la soletta delle sezioni già completate.di sollevamento appunto del nuovo impalcato. L'allestimento di una sorta di "stabilimento mobile" nell'area del cantiere, che ancora durante la realizzazione delle pile, viene adesso utilizzato per gestire le delicate operazioni di movimentazione e sollevamento in quota.Le attività, gestite dalla, sono svolte in un contesto molto complesso, interessato da quattro strade principali di collegamento nord-sud oltre che dalla linea ferroviaria in esercizio e dal torrente Polcevera.. Ogni lavorazione deve essere quindi accuratamente analizzata e pianificata con la precisione di un cronometro svizzero, così da ridurre al minimo il potenziale rischio di errore.In parallelo, mentre si pianifica il completamento della nuova attività in quota,che saranno lavorati in contemporanea, dalle estremità del viadotto verso il suo centro, a getto continuo 24 ore su 24. Una gestione accuratamente pianificata anche a livello logistico., completando le attività di un cantiere in cui il modello fast track ha permesso died eseguire in pochi mesi le sottofondazioni, le fondazioni e le elevazioni, con una media di circa 3 pile al mese.