Salini Impregilo, ordini pari a 7,3 miliardi di euro da inizio anno

(Teleborsa) - Numeri importanti per Salini Impregilo:, di cui 0,1 miliardi si riferiscono a progetti in corso di finalizzazione., a conferma della strategia commerciale di consolidamento del portafoglio ordini nei mercati con basso profilo di rischio. In particolare, nel corso del 2019 il Gruppo è entrato in Norvegia, aggiudicandosi un contratto per il potenziamento di una tratta ferroviaria, e in Canada con un contratto per la realizzazione di una linea ferroviaria leggera.La pipeline complessiva delle attività commerciali del Gruppo attivo nel settore delle costruzioni di grandi infrastrutture complesse è superiore a 60 miliardi di euro, di cui circa l'80% in Nord America, Europa e Australia.In merito all'aumento di capitale da 600 milioni di euro, conclusosi in data 12 novembre 2019, la Società ha comunicato che il collocamento istituzionale si è rivelato un grande successo per il Gruppo avendo attratto, al prezzo di sottoscrizione, una domanda significativamente superiore all'offerta, dimostrando la fiducia in Salini Impregilo e nel Progetto Italia di prestigiosi investitori istituzionali con una elevata partecipazione di Fondi Italiani, UK, e US.alla data di oggi - ha dichiarato, Amministratore Delegato di Salini Impregilo, al termine del Consiglio di Amministrazione, commentando i risultati dei primi nove mesi di attività - . Un vero motore di impulso per il successo di Progetto Italia, che oggi con la conclusione dell'aumento di capitale diventa una realtà da realizzare con priorità assoluta, perseguendo con determinazione le aggregazioni previste.L'andamento della gestione economica e finanziaria del periodo è in linea con le attese", ha concluso.