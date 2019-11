Salini Impregilo, lancia collocamento 600 milioni riservato a nuove azioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Salini Impregilo annuncia l'avvio del collocamento di nuove azioni, per 600 milioni di euro, riservato ad investitori istituzionali, come da delega ricevuta dal CdA in assemblea per l'aumento di capitaleSalini Costruttori, CDP Equity e le banche finanziatrici (Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Unicredit) si sono impegnati alla sottoscrizione fino a 450 milioni, come annunciato lo scorso 2 agosto. Bofa Securities, Citigroup e Natixis hanno assicurato la loro garanzia per i restanti 150 milioni.Il Collocamento Istituzionale sarà realizzato attraverso un processo di bookbuilding. "I proventi netti dell'aumento di capitale - si legge in una nota - saranno destinati a supportare, in via prioritaria, il progetto volto a rafforzare il settore nazionale delle grandi opere e delle costruzioni (cosiddetto "Progetto Italia"), che farà parte del più ampio piano industriale della Società relativo al triennio 2019-2021".