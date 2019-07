Salini Impregilo finisce sotto la scure di Fitch

(Teleborsa) - A Piazza Affari in ribasso il titolo Salini Impregilo, che presenta una flessione dell'1,29% dopo il downgrade di Fitch. L'agenzia americana ha abbassato il rating sul debito a lungo termine del General Contractor a 'BB' dal precedente 'BB+', a causa dell'indebolimento del profilo finanziario dovuto a una combinazione di leva in aumento, redditività più debole e attese di un incremento del capitale circolante.



L'outlook resta negativo sulle incertezze e i rischi per l'operazione di acquisizione di Astaldi, evidenziando che l'accordo su Progetto Italia non è stato ancora raggiunto. Si tratta di un polo nazionale che dovrebbe aggregare diverse società di costruzioni intorno a Salini Impregilo e nel contempo salvare Astaldi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA