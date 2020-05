Salini Impregilo, efficace cambio nome in Webuild

(Teleborsa) - Salini Impregilo rende noto che in data odierna è efficace il cambio della denominazione sociale in Webuild, essendo stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, la delibera dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti del 4 maggio 2020.



I cambio di identità del gruppo guidato da Pietro Salini vuole testimoniare il rinnovamento delle strategie del nuovo Gruppo di costruzioni nascente dall'unione di Salini Impregilo con Astaldi. Una ulteriore tappa nel processo di evoluzione del Gruppo, che si propone come realtà sempre più globale e con forte radicamento in Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA