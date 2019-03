Salini Impregilo crolla dopo i conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Affonda sul mercato Salini Impregilo, che soffre con un calo del 4,43% dopo la diffusione dei conti del 2018 giudicati inferiori alle attese del mercato. La società ha chiuso l'annonormalizzati pari a 6 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con il 2017, con un EBIT margin normalizzato pari al 4,1% e con unProposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,26 euro per ciascuna azione di risparmio.La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2018 è negativa per 859,6 milioni, rispetto alla posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 negativa per 702,6 milioni.L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia All-Share mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa della società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che fa peggio del mercato di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve di Salini Impregilo rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 2,024 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,922. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 2,126.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)