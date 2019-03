Salini Impregilo, contratto per ferrovia Napoli-Bari da 608 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Salini Impregilo si è aggiudicato un contratto da 608,1 milioni di euro per la costruzione di una sezione della linea ad Alta Capacità tra Napoli e Bari. Il progetto fa parte del corridoio Trans-European Network (TEN), che integra le reti di trasporto su rotaia nel continente, e contribuisce pertanto a migliorare i collegamenti del Sud Italia con l'Europa.Salini Impregilo, leader con il 60% di un, realizzerà la sezione Apice-Hirpinia della linea per 18,7 chilometri. Il contratto include la costruzione della stazione di Hirpinia, tre gallerie naturali e quattro viadotti.La nuova tratta, che permetterà ai treni di viaggiare a velocità fino a 200 chilometri all'ora, si aggiunge all'altro progetto della rete europea TEN che il Gruppo sta realizzando sulla linea Napoli-Bari, una sezione di 15,5 chilometri tra Napoli e Cancello, commissionato da- Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppoIl Gruppo ha appena avviato i lavori per la progettazione e l'esecuzione del raddoppio di una sezione di 38 chilometri sulla tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova, sulla linea Palermo-Catania, ulteriore progetto che rientra nel sistema dei corridoi europei TEN-T.