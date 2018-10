Salini Impregilo, contratto in Svizzera da 90 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Salini Impregilo, con la sussidiaria svizzera CSC Impresa Costruzioni SA, si aggiudica un appalto del valore di oltre 100 milioni di franchi svizzeri (circa 90 milioni di euro), per lo sviluppo commerciale e residenziale di un nuovo quartiere a Losanna, in Svizzera. È l'appalto piùsfidante nel settore dell'edilizia civile vinto da CSC nel paese negli ultimi anni.Il, prevede la realizzazione di un nuovo quartiere che prenderà il nome di Parc du Simplon, con laAdiacente alla stazione ferroviaria di Renens, situata nella parte occidentale di Losanna, il progetto comprenderà due edifici per uffici, dei quali la maggior parte verrà occupata dalla sede regionale delle FFS, ed otto edifici residenziali, con un totale di 200 appartamenti.