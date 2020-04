Salini Impregilo, completati scavi ferrovia leggera in Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuova milestone per il Gruppo Salini Impregilo (Webuild) per il progetto Forrestfield-Airport Link a Perth, in Australia, con il. Salini Impregilo, in joint venture con NRW, ha realizzato il breakthrough con la TBM Sandy giungendo alla tappa finale Bayswater Junction e adottando misure di sicurezza per prevenire la diffusione del Coronavirus (COVID-19) per le oltre 700 persone al lavoro."Mentre l'area del WA è alle prese con il COVID-19, la TBM Sandy e tutto il team hanno continuato a lavorare su questo importante progetto per Perth.", ha dichiarato invece il, consentendo ai residenti di spostarsi tra il centro e la periferia in 20 minuti, al di sotto dei 45 minuti necessari in auto., permettendo alla quarta città australiana di soddisfare le esigenze di una popolazione in crescita da 2 a 3,2 milioni entro il 2030.