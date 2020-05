Salini Impregilo, assemblea approva cambio nome in WeBuild

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Via libera dagli azionisti di Salini Impregilo al cambio di nome in Webuild. Il cambiamento - si legge in una nota della società - avrà effetto dalla iscrizione della delibera al Registro delle Imprese, di cui verrà data tempestiva informativa al mercato.onsiglieri Francesca Balzani, Pierpaolo Di Stefano, Donato Iacovone, Giuseppe Marazzita e Marina Natale, cooptati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 dicembre 2019, il cui mandato verrà in scadenza, come il resto del Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.I soci hannodi Salini Impregilo al 31 dicembre 2019 e ilper un importo pari a 0,030 per azione ordinaria e 0,26 per azione di risparmio. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 20 maggio 2020 con stacco cedola il 18 maggio 2020 e record date il 19 maggio 2020., che resterà in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022.basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Shares Salini Impregilo 2020 - 2022" e il, per un ammontare nominale massimo di 20.000.000, al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari.