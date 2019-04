Salini Impregilo, assemblea approva bilancio e dividendo

(Teleborsa) - Via libera dall'assemblea degli azionisti di Salini Impregilo al bilancio 2018 che si è chiuso con un utile di 109.550.415,18.



I soci hanno deliberato di assegnare 2.396.680,92 euro a incremento della riserva legale tale da raggiungere il 20% del capitale sociale e ha dato via libera alla distribuzione agli azionisti di risparmio un dividendo pari 0,52 euro, al lordo della ritenuta di legge, per complessivi 840.055,32 euro lordi, con data di stacco cedola il 20 maggio 2019 e data di 22 maggio.



© RIPRODUZIONE RISERVATA