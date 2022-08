Salesforce scivola su taglio guidance

Giovedì 25 Agosto 2022, 17:15







(Teleborsa) - Ribasso scomposto per Salesforce che esibisce una perdita secca del 6,16% sui valori precedenti dopo che l'azienda specializzata in software per il customer relationship management ha peggiorato la guidance.



Salesforce ha anche annunciato un buyback fino a 10 miliardi di dollari



L'andamento di Salesforce nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Analizzando lo scenario di Salesforce si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 166,4 USD. Prima resistenza a 170,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 163,9.



(Foto: © Sharaf Maksumov/123RF)