Salesforce.com brilla a Wall Street. Mercato plaude alla trimestrale

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Salesforce.Com, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 17,22%.A fare da assist alle azioni del fornitore di servizi CRM e cloud computing è la trimestrale superiore alle attese degli analisti. Nel secondo trimestre, l'utile per azione adjusted si è attestato a 1,44 dollari contro un EPS stimato dal mercato a 0,67 dollari. Oltre le aspettative anche i numeri sul giro d'affari: i ricavi si sono attestati a 5,15 miliardi e si confrontano con i 4,9 miliardi indicati dal consensus.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salesforce.Com rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo di Salesforce.Com mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 257 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 249,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 264,5.