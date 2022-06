Salesforce aumenta previsioni utili dopo trimestre oltre le attese

(Teleborsa) - Salesforce, leader mondiale nel campo dei software CRM e del cloud computing, ha registrato un fatturato di 7,41 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 aprile 2022), in aumento del 24% anno su anno (del 26% a valuta costante). L'utile per azione GAAP del primo trimestre è stato di 0,03 dollari e l'utile per azione non GAAP è stato di 0,98 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 0,94 dollari su ricavi per 7,38 miliardi di dollari.

La società statunitense ha aumentato la stima dell'utile rettificato per l'anno fiscale che terminerà a gennaio 2023 a 4,75 dollari per azione rispetto alla precedente previsione di 4,63 dollari per azione. I venti contrari nei cambi hanno costretto la società a ridurre marginalmente le sue previsioni di fatturato in un intervallo da 31,7 miliardi a 31,8 miliardi di dollari, dalla precedente previsione di 32-32,1 miliardi di dollari.

"Salesforce è diventato ancora più strategico e rilevante per i nostri clienti poiché stiamo fornendo loro l'agilità e la resilienza di cui hanno bisogno per guidare la crescita e l'efficienza in questi tempi economici incerti", ha commentato Bret Taylor, Co-CEO di Salesforce.