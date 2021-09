Salesforce alza la guidance per l'anno fiscale 2022

1 Minuto di Lettura

Giovedì 23 Settembre 2021, 14:30







(Teleborsa) - Salesforce - società statunitense di software e cloud computing - ha rivisto al rialzo la guidance per l'anno fiscale 2022. Si aspetta ora entrate tra 26,25 miliardi e 26,35 miliardi di dollari, rispetto a una forchetta precedente di 26,2-26,3 miliardi di dollari e attese degli analisti per 26,31 miliardi di dollari.



La società ha anche fornito previsioni per l'anno fiscale 2023, con entrate stimate per 31,65-31,80 miliardi di dollari, un margine operativo GAAP dal 3% al 3,5% e un margine operativo non GAAP del 20%.