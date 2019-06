Salesforce acquista Tableau Software

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Dopo l'annuncio delle nozze nel settore aerospaziale tra United Technologies e Raytheon, è la volta di Salesforce che ha deciso di acquistare Tableau Software per. L'azienda attiva nel settore del CRM - Customer Relationship Management, software che permette di gestire in modo efficace i rapporti con i propri clienti, ha deciso di rafforzarsi nell'analisi dati.Ogni azione ordinaria Tableau Classe A e Classe B sarà scambiata per 1,103 azioni di azioni ordinarie Salesforce."Con questa operazione mettiamo insieme la società numero uno nel Customer relationship management con la principale piattaforma globale nell'analisi dei dati – ha dichiarato, Presidente e co-Ceo di Salesforce – . Tableau aiuta le persone a vedere e capire i dati, e Salesforce aiuta le aziende a entrare in contatto e capire le esigenze dei propri clienti. Si tratta così di una fusione che mette insieme il meglio nei due campi, mettendo insieme due piattaforme di cui ogni azienda ha bisogno per capire il proprio mondo".Indietreggia al Nyse il titolo Salesforce, -4,51% a 153,9 dollari, mentre Tableau mette a segno un balzo del 34,61% a 168,57 dollari.