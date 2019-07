© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -con un(-20,7%) e una media di 119 euro a famiglia nel 2018 rispetto a dieci anni fa.È il dato che emerge dall'analisi dell', su dati Istat in occasione dell'inizio dei saldi estivi, già iniziati nel fine settimana e che coinvolgerannoUna febbre da shopping che, ricorda Uecoop,, ma con una cospicua quota di: oltre 38,4 milioni di italiani che hanno effettuato acquisti sul web nell'ultimo anno per un valore che sfiora i 14 miliardi di euro fra cibo, prodotti per la cura della persona, mobili, elettrodomestici, elettronica, moda, viaggi, videogiochi, giocattoli e musica.compreso un indotto fatto di servizi, trasporti e logistica. È quindi strategico rafforzare i consumi interni evitando – conclude Uecoop – qualsiasi aumento dell'Iva che andrebbero a colpire direttamente la capacità di spesa delle famiglie italiane".