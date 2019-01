Saldi al via, oggi partono Basilicata e Sicilia. Dal 5 gennaio sconti in tutta Italia

Ultimo aggiornamento: 16:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saldi al via. Un appuntamento atteso da milioni di consumatori che provano ad aggirare la crisi non rinunciando all'acquisto, ricorrendo rigorosamente però al prezzo scontato. Tra oggi, mercoledi 2 gennaio e sabato 5, prenderanno il via in tutta Italia i saldi invernali 2019.Le prime regioni ad aprire le danze sono oggi Basilicata e la Sicilia, cui seguirà la Valle D'Aosta il 3 gennaio. In tutte le altre regioni, le vendite di fine stagione partiranno sabato 5 gennaio.Per questa prima tornata di saldi dell'anno il giro d'affari stimato è di oltre 5 miliardi di euro e Confcommercio calcola che per gli sconti invernali si dovrà mettere in conto una spesa media a famiglia di 325 euro, circa 140 euro pro capite. Particolarmente alta, secondo le stime diffuse invece da Confesercenti con Swg, l'adesione dei commercianti e degli acquirenti visto che ad aderire alle svendite invernali potrebbero essere circa 280mila attività commerciali, inclusa praticamente la totalità dei negozi di moda e di tessili. E anche i consumatori non si tirano indietro."Per i consumatori sarà meglio del Black Friday, con un periodo di sconti più lungo e tutti i vantaggi del negozio tradizionale, spiega Roberto Manzoni, presidente di Fismo Confesercenti. Conoscere i prodotti ed essere conosciuti dal commerciante, con cui si costruisce un rapporto di fiducia, e poter valutare toccando con mano i prodotti da acquistare".