(Teleborsa) -non faranno acquisti durantee il 42% di loro rinuncia per mancanza di denaro. A scattare questa fotografia della situazione èdi gennaio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra.Il quadro delineato nel breve periodo dagli intervistati: resta(+2 punti percentuali a dicembre), l'86% del campione ritiene molto o abbastanza probabile la terza ondata di contagi e il 46% è convinto che il vaccino anti-Covid sarà disponibile per la maggioranza della popolazione non prima di 6 mesi se non addirittura 9 (31%). Perciò il 52% degli italiani ritengono che non si uscirà da questa situazione prima della fine del 2021 (per il 13% ce la trascineremo anche nel 2022).- Anche dicembre si conferma il trend che vede la maggior parte degli italiani (55%) preferire l'online come canale d'acquisto rispetto al negozio fisico (45%). Ma se il canale digitale ha la meglio su quello fisico nelle preferenze degli italiani è anche perché cresce l'insofferenza verso il clima che si respira oggi all'interno dei negozi: il 63% (+10% rispetto ad ottobre) teme di contrarre il virus al loro interno, il 69% (+7% rispetto ad ottobre) ha perso il piacere di fare shopping.Agli italiani, inoltre,il 39% del campione ha sofferto più di ogni altra limitazione quella alla mobilità e alla possibilità di viaggiare. E ora l'arrivo del vaccino rilancia la propensione all'acquisto di viaggi e vacanze.anche dall' "area casa": il 2020 ci ha lasciato in eredità una rinnovata attenzione per la propria abitazione e il 2021 si apre con il buon proposito di occuparsi della sua manutenzione che trova riscontro nella crescita della propensione all'acquisto di attrezzature per il fai-da-te: +12,9%.Nuovi incentivi governativi all'orizzonte e timore diffuso nell'utilizzo deisostengono le intenzioni d'acquisto di veicoli nuovi: +7,9% per lema a mettere il+37,4%.