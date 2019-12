Saldi invernali, sconti al via dal 4 gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -in tutte le Regioni Italiane, cone durata diversa a seconda delle zone.Il calendario della stagione degli sconti è stato stilato coniugando norme e necessità degli esercenti che, in un periodo di consumi ancora contratti, sperano diche ha visto consumi fermi rispetto allo scorso anno anche per le spese natalizie.Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio, la, mentre ogni famiglia spenderà 1.278 euro, per un totale della spesa destinata ai consumi pari a 29,1 miliardi, il 14,7% in più dello scorso anno. Il dato però va calcolato a prezzi costanti il che ha generato unIn un periodo di stagnazione economica certificata anche dai dati, a pagarne le spese sono soprattutto leAnche per questo sempre più esercenti e negozi storici hanno, una sorta di anticipo della stagione ufficiale con sconti e riduzioni di prezzo già a partire da dopo Santo Stefano.