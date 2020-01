© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Idovrebbero fruttare a Milano un. È quanto stimain vista dell'inizio dei saldi che prenderanno il via nel capoluogo meneghino e provincia sabato 4 gennaio 2020.Secondo il presidente dell'associazione,, si tratta di cifre "".In particolare,con unaper approfittare di unosul prezzo di cartellino."Dopo un Natale con qualche ombra negli acquisti, le attese per questi saldi ci sono perché. Tante - ha detto Borghi - saranno le occasioni che si troveranno nei negozi sotto casa senza dover necessariamente passare dall'online".FederModa Milano (Confcommercio Milano) ha ricordato cheTra i diritti dei consumatori c'è anche la. Nel caso di, ilcon prodotti disponibili o con un buono acquisto da spendere nei successivi 120 giorni.