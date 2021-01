© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Saldi, stavolta si parte davvero. Dopo l'avvio 'teorico' del 2 gennaio in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta, che però è coinciso con le restrizioni anti-covid, oggi è il primo giorno arancione in cui i negozi possono rimanere aperti per le vendite di fine stagione invernali. Vendite che questa settimana prenderanno il via in altre 10 regioni: oggi in, domani 5 gennaio in, mentre giovedì 7 sarà la volta dimentre sabato 9 toccherà all'Secondoè alta l'attenzione dei consumatori: un italiano su due si dice interessato ad acquistare, ed i negozi di moda sperano di agguantare finalmente l'inversione di tendenza, dopo un anno terribile che ha visto svanire 16 miliardi di euro di vendite in abbigliamento ed accessori. Quest'anno, laè un'incognita. Solo il 10% degli intervistati ha dichiarato di aver già stabilito un budget per gli acquisti ai saldi: in media di 165 euro a persona, in linea con lo scorso anno. Ma la spesa potrebbe essere più alta, visto che il 75% del campione preferirà decidere gli acquisti sul momento, a seconda delle occasioni.Aa causa dell'emergenza Covid e delle restrizioni, le vendite di fine stagione quest'anno avranno un avvio anomalo, in ordine sparso. Nelle rimanenti regioni, infatti, i saldi partiranno tra la prossima settima e la fine del mese: nell'avvio è previsto per il 12 gennaio, il 16 sarà la volta die della provincia autonoma di(con l'esclusione di alcune zone del distretto della Val Venosta, dove si partirà il 13 febbraio), mentre per la Liguria bisognerà aspettare il 29 gennaio ed il 30 per, ultime regioni a partire. Nel frattempo, però, i negozi potranno procedere alle vendite promozionali, liberalizzate in tutto il territorio nazionale tranne che in Veneto ed in Puglia."Da parte dei negozi c'è coraggio, forza di volontà e determinazione a ripartire – ha spiegato il Presidente di Fismo Confesercenti,– L'auspicio è che i saldi, quest'anno, segnino un'inversione di tendenza e, soprattutto, l'inizio del ritorno alla normalità per un settore che ha subito danni pesantissimi dalla pandemia. I saldi costituiscono una reale occasione di risparmio per i consumatori, anche perché l'offerta é la più ampia degli ultimi anni, visto che le scorte di magazzino di quest'anno, a causa della flessione delle vendite e delle restrizioni, sono molto consistenti. Rimane comunque necessario intervenire a tutela dei negozi di moda: gli interventi fatti fino ad oggi sono stati un supporto importante, che apprezziamo, ma sono insufficienti rispetto alla situazione che stiamo continuando a vivere. Serve uno sforzo ulteriore".