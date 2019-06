© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo i dati deludenti del 2018,per i commercianti di tutta Italia. La prima regione ad aderire, sarà lain vista delleche ci saranno dal 3 al 14 luglio, seguita dallae dalla, che partiranno rispettivamente l'1 e il 2 luglio.La partenza dei saldi per tutta Italia, come rende noto, è fissata per il primo fine settimana del mese, sabato 6 luglio. L'associazione, con una nota, ha dichiarato che "è previsa l'adesione ai saldi estivi diin Italia, con, che cercheranno d'invertire ladel 2018".Alcuni dati hanno evidenziato come laabbia dubito unae le calzature ed un calo più forte sugliIl progressivo restringimento dei consumi moda italiani ha permesso una sfida a colpi di, con politiche aggressive mirate al mantenimento dei volumi di vendita, con, rendendo possibile una pressione promozionale ormai fuori controllo. Di questo passo, la quota di prodotti venduti arriverà algià quest'anno, con quasi 700 euro a famiglia spesi grazie a queste vendite promozionali.