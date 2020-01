Saldi, cala spesa media famiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nella giornata di oggi, 2 gennaio, prendono il via i saldi invernali. La stagione degli sconti si apre in Basilicata, Sicilia e Valle d'Aosta, mentre. L'O.N.F. -stima che oltre 9 milioni di famiglie (quindi il 38% del totale) effettueranno acquisti approfittando delle promozioni, con unrispetto allo scorso anno.La flessione - spiegano dall'Osservatorio - è imputabile soprattutto agli ", visto che quest'anno sono stati in molti ad approfittare degli sconti applicati nell'ultimo venerdì di novembre".Coloro i quali abbiano intenzione di effettuare acquisti approfittando dei saldi devono comunque tenere a mente alcune raccomandazioni importanti: il rischio di incorrere in un inganno purtroppo è sempre dietro l'angolo e la possibilità che le promozioni si rivelino decisamente poco vantaggiose è concreta.L'art. 15 del D.Lgs. n. 114/98 dispone che il cartellino debba indicare sia il prezzo "pieno" che quello ridotto nonché la percentuale di sconto. Per evitare che i potenziali clienti possano confondere la merce in saldo con gli altri articoli in vendita sarebbe inoltre utile separare le due tipologie di prodotto.quindi, nel caso in cui alla cassa venga chiesto il pagamento di una cifra differente, è opportuno farlo presente al negoziante.A differenza di quanto accade per gli acquisti effettuati direttamente nei negozi, nel caso dello shopping online non è sempre possibile consultare tutte le informazioni relative al prodotto. E' pertanto opportuno controllare con attenzione la completezza e l'esaustività della descrizione e la buona qualità delle immagini disponibili per inquadrare il prodotto nel suo complesso.Proprio tenendo in considerazione l'impossibilità di verificare fisicamente le condizioni e la qualità dei prodotti, il Codice del Consumo prevede particolari tutele per gli acquisti online e a distanza: è il caso ad esempio del diritto di recesso che non sussiste per gli articoli comprati nei locali commerciali. L'utente ha 14 giorni di tempo a partire dal momento della consegna per restituire il prodotto e richiedere il rimborso totale dell'importo pagato. Ad ogni modo è preferibile consultare sul sito scelto le indicazioni relative al diritto di recesso.Nel caso in cui l'acquisto non avvenga dal sito dell'azienda ma attraverso un'altra piattaforma, è necessario verificare l'affidabilità dell'intermediario e la provenienza della merce.