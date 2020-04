Salcef, soci approvano bilancio e dividendo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Salcef ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentato il bilancio consolidato 2019 che chiude con un utile consolidato di Euro 38.407.809, ed ha inoltreper ciascuna Azione Ordinaria e Performance Share per complessivi Euro 16.904.403,60. Lo, con record date il 19 maggio 2020 e data di pagamento il 20 maggio 2020.I soci hannorisultante dal bilancio di esercizio di Salcef, pari ad Euro 22.852.197 come segue: a Riserva Legale per Euro 1.142.610, pari al 5% dell'utile stesso; a Riserva non distribuibile fino al realizzo, per l'utile netto su cambi, per un importo pari a Euro 103.426; a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari a Euro 4.701.757,40.L'Assemblea ha, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della società.