(Teleborsa) - Salcef Group incrementa il portafoglio lavori in America e Germania per un valore di oltre 45 milioni di euro. I USA, la controllata americana Delta Railroad Construction si è aggiudicata un'importante commessa, per 40 milioni di dollari, per la costruzione e riabilitazione di binari sulla South Coast Rail, infrastruttura ferroviaria che collega Boston alla costa meridionale del Massachusetts, un progetto facente parte del piano quinquennale di sviluppo del committente Massachusetts Bay Transportation Authority.



In Germania, la controllata Salcef Bau, ha acquisito due commesse, per circa 12 milioni di euro, relative al rinnovo di infrastrutture ferroviarie, entrambe per conto di Deutsche Bahn Netz.



Nel complesso, i lavori riguardano per il 96% circa la Business Unit "Track Works" e per il residuo 4% circa la Business Unit "Heavy Civil Works". © RIPRODUZIONE RISERVATA