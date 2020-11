Salcef, ricavi in crescita nei primi nove mesi

(Teleborsa) - Salcef ha chiuso i primi nove mesi con ricavi consolidati che raggiungono 235,3 milioni, con una crescita del 7% rispetto al dato comparabile dell'anno precedente (219,9 milioni). L'Ebitda consolidato è pari a 57,1 milioni con un incremento del 17,6%. L'Ebit consolidato ha raggiunto € 41,1 milioni, in miglioramento del 10,4% rispetto ai primi nove mesi del 2019 (€ 37,3 milioni).

La Posizione Finanziaria Netta Adjusted al 30 settembre 2020 è positiva per € 13,4 milioni (€ 46,9 milioni al 31 dicembre 2019).

Salcef Group, quotata all'AIM da novembre 2019, ha già avviato le procedure per il passaggio all'MTA che dovrebbe avvenire a gennaio 2020.

Ricavi, redditività attesa e i flussi di cassa per l'esercizio 2020 sono previsti "in sostanziale miglioramento rispetto al 2019, nonostante la contrazione della produzione registrata nei mesi di marzo e aprile 2020 per effetto della pandemia da Covid-19".

