Salcef, portafoglio ordini primo semestre supera 1,3 miliardi

(Teleborsa) - Nei primi sei mesi dell'anno, il Gruppo Salcef ha registrato ricavi consolidati pari a 230,5 milioni, con una crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo del 2021.

L'EBITDA consolidato si attesta a 46,3 milioni, in riduzione del 3,7% rispetto al primo semestre del 2021 mentre l'EBITDA margin si attesta invece al 20,1%, confermando la redditività registrata nel primo trimestre dell'anno.

L'EBIT consolidato si attesta a 29,5 milioni (-14,4%) e risente principalmente di maggiori ammortamenti per 3,2 milioni, in linea con il piano di investimenti del Gruppo.

L'Utile Netto di Gruppo adjusted è pari a 22,4 milioni, in calo del 15,2% rispetto ai 26,4 milioni del primo semestre del 2021, principalmente per effetto del minore EBIT. Il valore dell'Utile Netto a 13,8 milioni è in riduzione di 3,1 milioni (-9,9%) rispetto al primo semestre del 2021.

La Posizione Finanziaria Netta adjusted al 30 giugno 2022 è positiva per 69,1 milioni rispetto ai 114,5 milioni di fine 2021.

Il Portafoglio Ordini supera per la prima volta gli 1,3 miliardi, in crescita rispetto agli 1,2 miliardi registrati nel primo trimestre dell'anno."I risultati dei primi sei mesi dell'anno confermano la resilienza del Gruppo, che in un contesto globale ancora decisamente complicato, prosegue la sua crescita e mantiene la propria redditività al di sopra del 20% - ha commentato Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group -. Siamo inoltre particolarmente soddisfatti della performance commerciale, che ha consentito al

portafoglio ordini di superare per la prima volta nella nostra storia gli 1,3 miliardi di euro. La dimensione del backlog e la qualità dei contratti ci consentono di guardare con fiducia ai prossimi passi nel percorso di crescita del Gruppo, che continuerà ad essere incentrato su investimenti, crescita esterna ed eccellenza operativa".

Outlook

"In assenza di ulteriori e non prevedibili peggioramenti del contesto geopolitico e della corsa inflazionistica, i valori di marginalità del Gruppo per il 2022 sono attesi sostanzialmente in linea con i valori riportati nel primo semestre".