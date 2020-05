Salcef, margini e fatturato in crescita nel primo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Salcef ha chiuso il primo trimestre conrispetto al dato comparabile dell'anno precedente (65,9 milioni). Applicando in continuità i principi contabili italiani ITA GAAP, il valore della produzione del trimestre sarebbe stato pari a 70,3 milioni (superiore di 2,5 milioni rispetto al medesimo periodo del 2019).L'Ebitda consolidato ha raggiunto 17,3 milioni con un incremento del 17,4% rispetto al primo trimestre dell'esercizio precedente (14,8 milioni), confermando la capacità della società di mantenere alte marginalità anche in situazioni gestionali "non ordinarie".In termini di incidenza del margine sul valore della produzione, l'Ebitda margin è, quindi, cresciuto di oltre tre punti percentuali, passando dal 22,4% al 25,6%.ha raggiunto 12,3 milioni, in miglioramento del 6,1% rispetto al primo trimestre 2019 (11,6 milioni). Migliora anche l'Ebit margin che passa dal 17,5% al 18,1%.Laal 31 marzo 2020 è positiva per 48,7 milioni, con un miglioramento di 2,4 milioni rispetto al dato al 31 dicembre 2019. Tenendo conto dell'impatto IFRS 16, di circa 13 milioni, la PFN ITA GAAP si attesta a 61,8 milioni.Il Backlog del Gruppo Salcef al 31 marzo 2020 è pari a 563 milioni che garantisce una visibility pari a 1,81 volte il fatturato che il Gruppo ha raggiunto nel 2019.