Salcef, Intesa Sanpaolo abbassa target price e conferma Buy

Martedì 6 Dicembre 2022, 17:45







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato il prezzo obiettivo sul titolo da Salcef, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, a 24,5 euro per azione (da 25,5 euro) e ha confermato il giudizio sul titolo a "Buy". "Nonostante i rischi di recessione, pensiamo che il settore ferroviario offra un porto sicuro, grazie a grandi piani di investimento in molti paesi dove Salcef ha rafforzato i suoi rapporti con i gestori delle infrastrutture nazionali locali", si legge nella ricerca.



Gli analisti sottolineano che Salcef, al 30 settembre 2022, può contare su un portafoglio ordini di 1,35 miliardi di euro, "che garantisce oltre 2 anni di visibilità, e che potrebbe aumentare ulteriormente nei prossimi trimestri in quanto la società ha partecipato a numerose gare nell'ambito del nuovo accordo quadro di RFI in Italia ma anche all'estero, come i recenti riconoscimenti in Romania".