Salcef Group, accordo di integrazione con Indstars3

Salcef Group, gruppo italiano specializzato nella manutenzione, messa in sicurezza e progettazione di strutture ferroviarie, e la Industrial Stars of Italy (Indstars3), spac quotata in Borsa, hanno firmato un accordo per integrare le due società.Il gruppo Salcef, fondato nel 1949, è composto da 7 società localizzate in Italia e all’estero e ha realizzato nel 2018 un valore della produzione di 319 milioni di euro, con un margine lordo (ebitda) di 64,6 milioni e un utile netto di 29,4 milioni.Negli ultimi 4 anni, il gruppo Salcef ha avuto una crescita media annua del valore della produzione del 23% e dell’ebitda del 53%.Indstars3 è una Spac (Special Purpose Acquisition Company, veicolo di investimento costituito con l’obiettivo di reperire le risorse finanziarie necessarie per acquisire una società target), promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti che, nell’ottobre del 2017, ha raccolto 150 milioni di euro da investitori italiani ed esteri ed è la terza Spac lanciata dallo stesso team di promotori.L’operazione, che è condizionata all’approvazione da parte dell’assemblea di Indstars3 e all’esercizio del recesso da parte di un numero di soci comportante per Indstars3 un esborso netto complessivo inferiore al 30% delle somme depositate sul conto corrente vincolato, è previsto si perfezioni entro il mese di novembre 2019.Banca Akros ricopre il ruolo di advisor finanziario per Salcef Group nonché di Nomad e Specialist di Indstars3.