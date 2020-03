Salcef, conferma dividendo 0,40 euro/azione

Ultimo aggiornamento: 13:09

(Teleborsa) - Il CdA di Salcef Group conferma la "volontà di proporre all'Assemblea degli Azionisti, che si terrà il prossimo 24 aprile 2020, la distribuzione di uncon data di pagamento 20 maggio 2020".Lo fa sapere la stessa società spiegando che "che stabilisce misure più restrittive alle attività produttive per il contrasto del contagio da Codiv-19,individuate dal testo del decreto e, come tale,".Salcef comunica tuttavia che, "al fine di tutelare la salute dei lavoratori e dell'intera filiera produttiva, ed aseguito delle disposizioni ricevute dai propri committenti, saranno mantenute attive, almeno fino al 3 aprile 2020, le attività produttive ritenute necessarie per garantire la sicurezza dell'esercizio e la disponibilità dell'infrastruttura ferroviaria, in quanto servizio pubblico essenziale, con rallentamento delle altre unità operative".Al momento - conclude la società attiva nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano - "del Gruppo Salcef, ed in particolare in Germania e Norvegia, dove i cantieri continuano regolarmente ad operare, anche se con l'adozione di misure di protezione maggiore e, ove disposto,il rispetto della quarantena obbligatoria per le persone che fanno ingresso nei vari paesi".