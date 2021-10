Salcef, completato aumento di capitale da 32 milioni di euro mediante ABB

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Salcef Group, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha comunicato che è stata completata con successo l'operazione di collocamento privato, mediante procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di 2.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione, prive di valore nominale, rivenienti dall'aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione deliberato dal CdA il 30 settembre 2021.



Le azioni di nuova emissione, spiega la società in una nota, sono state sottoscritte ad un prezzo unitario di 16 euro, per un controvalore complessivo, inclusivo di sovrapprezzo, di 32 milioni di euro. Il collocamento ha generato una domanda complessiva, pervenuta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri (oltre 35), "significativamente superiore all'offerta disponibile".



"Il successo di quest'operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso evolutivo del gruppo - ha commentato Valeriano Salciccia, amministratore delegato di Salcef Group - Ci consente, infatti, non solo di avere a disposizione ulteriori risorse a supporto della nostra strategia di crescita, ma anche di poter avviare l'iter per l'ammissione al segmento STAR, uno degli obiettivi che ci eravamo posti fin dalla quotazione e un'importante opportunità in termini di visibilità sul mercato e continuo confronto con le migliori pratiche".