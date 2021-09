Salcef, CdA approva aumento capitale riservato a investitori qualificati

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Salcef Group ha deliberato di dare esecuzione alla delega, conferita dall'Assemblea Straordinaria del 5 ottobre 2020, aumentando il capitale sociale in via scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo di 50 milioni di euro, mediante emissione di massime n. 2.000.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale.



Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione attraverso una procedura di accelerated bookbuilding in un collocamento privato riservato ad investitori qualificati nello Spazio Economico Europeo ed investitori istituzionali all'estero (con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone, Sudafrica e di qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali l'offerta delle azioni sia vietata, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta al pubblico e di quotazione in forza delle esenzioni previste dalla vigente normativa.