Salcef annuncia ingresso nel mercato ferroviario USA

(Teleborsa) - Salcef Group, tramite della controllata Salcef USA, ha di recente annunciato, società con sede in Ohio, attiva dal 1957 in USA e in Canada nel settore delle costruzioni e manutenzioni diL'acquisizione è statamediante, utilizzando in parte risorse fornite dalla Salcef Group alla propria controllata a titolo di aumento capitale sociale, e con undi euroL'acquisizione consente alla società di perseguire la propriaper linee esterne, con. Gli USA vantano il, con più di 250.000 km di binari, prettamente adibiti al trasporto di merci, con un imponente programma di sviluppo per la realizzazione di nuove linee ad alta velocità, insieme all'ammodernamento e potenziamento delle linee esistenti. I sette maggiori operatori ferroviari americaniper mantenere e migliorare le performance delle linee esistenti e i numerosi gestori pubblici di reti di trasporto passeggeri e metropolitano, hanno previsto importanti programmi di potenziamento delle proprie infrastrutture nei prossimi anni.