Salcef, analisti positivi per guidance e investimenti settore

(Teleborsa) - Intermonte ha confermato a 23,5 euro il suo prezzo obiettivo su Salcef, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, mantenendo il giudizio sul titolo a Outperform. Banca Akros ha confermato il target price a 25 euro per azione, con raccomandazione Buy. A supportare i giudizi positivi sono i risultati del primo trimestre del 2022, i commenti del management durante la call con gli analisti, gli interventi del governo per il settore e il nuovo piano industriale di FS Italiane.

"Manteniamo la nostra posizione positiva sul titolo, che offre una combinazione di resilienza e crescita senza precedenti; riteniamo che il principale catalizzatore rimanga l'M&A", hanno scritto gli analisti di Banca Akros, sottolineando che il management si impegna a effettuare una acquisizione all'anno, ma spera di concludere un'altra operazione dopo quella del ramo ferroviario di PSC (di marzo 2022). I mercati di riferimento restano Italia, Germania e USA, dove le valutazioni restano elevate, nonostante il recente deterioramento dello scenario geopolitico.

"Riteniamo che l'evoluzione favorevole del contesto normativo in Italia possa contribuire a portare maggiore ottimismo, in quanto consente un certo recupero dei costi di produzione attraverso: listini aggiornati e più elevati per i principali input di produzione fatturati a RFI; il Decreto Aiuti, che stanzia 10 miliardi di euro (di cui 3 miliardi per il 2022) in aggiunta alla spesa prevista per gli appalti infrastrutturali (sia imminenti che già aggiudicati)", osservano invece gli analisti di Intermonte. Inoltre, le prospettive di crescita di medio periodo sono state ulteriormente rafforzate anche dal nuovo piano di investimenti FS/RFI.