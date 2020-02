Salario minimo, R.E TE. Imprese: no a interventi del legislatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ilè quello definito daisottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. Un intervento del legislatore sarebbe fortemente destabilizzante per il nostro Paese ed andrebbe ad incidereda ogni settore produttivo con la contrattazione collettiva, distruggendo il patrimonio di bilateralità e welfare contrattuale".Lo dice in una nota ufficialel'associazione che riunisce Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, che ha incontrato questa mattina il Senatore del Partito Democratico"La- prosegue la nota - garantisce già condizioni e strumenti per sostenere ier migliorare la produttività. La fissazione ex lege del salario non solo non è necessaria, ma sminuirebbe il ruolo svolto dalla negoziazione tra le parti sociali perrischiando di colpire anche le tutele collettive e i sistemi di welfare integrativi. Un patrimonio che in questa fase difficile sta offrendo un utile supporto ai lavoratori ed alle imprese, soprattutto in quei territori, conclude la nota.