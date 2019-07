Salario minimo, INPS: massa salariale sotto soglia dei 9 euro è il 2,3% del totale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Larelativa ai rapporti disotto la soglia dei 9 euro l'ora è pari a, che corrisponde al 2,3% del monte salari complessivo. E' quanto è emerso nel corso di un'audizione dell'in commissione Lavoro della Camera. I rappresentanti dell'Istituto hanno sottolineando che il dato si riferisce al 2017.Nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni sul salario minimo, l'INPS ha stimato in 4 milioni i rapporti di lavoro nel settore privato, pari al 29% che si riduce al 26% nel terziario. L'ha spiegato che è sempre "utile" e "importante" che il provvedimento sul salario minimo sia "coerente con la prassi contrattuale", cioè che venga definito in base alla "retribuzione minima lorda" stabilità per ogni specifico rapporto di lavoro, evitando, dunque, il riferimento agli oneri previdenziali definiti dalle norme nel loro complesso. L'INPS ha, inoltre, ricordato che l'istituto, che coprono il 97% dei rapporti totali di lavoro.